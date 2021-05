«Questa è una tappa di un percorso ancora lungo. Un percorso che ci vuole più virtuosi e più disponibili a prendere in considerazione modalità di trasporto alternative all’auto privata». È un viaggio all’insegna della continuità quello che il Dipartimento del territorio (DT) – diretto da Claudio Zali, che oggi ha pronunciato le parole che abbiamo riportato qui sopra – sta facendo nel Mendrisiotto e Basso Ceresio. Un viaggio iniziato da qualche anno nel quale si inseriscono svariate opere a favore della mobilità. E non una mobilità semplice, bensì impegnata a favore dell’ambiente. «Sostenibile», ha sottolineato Zali all’inizio della conferenza stampa organizzata a Bellinzona per presentare un pacchetto di interventi per i quali è previsto un investimento di oltre 27 milioni di franchi (l’investimento...