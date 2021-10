Come ridurre i consumi? Come aumentare la diffusione di prodotti riparati o riassemblati? Come accrescerne la durata di vita attraverso forme di riutilizzo o condivisione? Come smaltirli correttamente? Sono queste le quattro sfide che dovranno affrontare le squadre che parteciperanno a Climathon 2021.

Maratona di 24 ore

Si tratta di una maratona di 24 ore per trovare nuovi modi con cui contrastare il cambiamenti climatico, in calendario il 29 e 30 ottobre nel campus della SUPSI a Mendrisio. Questa volta la manifestazione non coinvolgerà solo Mendrisio bensì 13 Comuni del distretto. «L’idea di coinvolgere i Comuni della regione è nata dal desiderio di mettere a sistema le risorse e le necessità del territorio: tutti i Comuni della regione sono infatti toccati dalle medesime problematiche e potrebbero trarre giovamento dall’affrontarle insieme, producendo un impatto più ampio sulla scala regionale. C’è stata immediatamente una risposta positiva da parte di molti» spiega Gabriele Martinenghi dell’Ufficio tecnico comunale di Mendrisio, tra gli organizzatori dell’evento.

Dalla teoria alla pratica

In concreto, comuni cittadini, studenti, imprenditori, professionisti ed esperti del settore, riuniti in piccole squadre di 3-6 elementi, lavoreranno insieme con l’obiettivo di trovare nuove soluzioni. Le squadre che svilupperanno le idee più promettenti, selezionate da una giuria, riceveranno contributi finanziari per 7.000 franchi complessivi e l’accesso al coaching dell’USI Startup Centre per poterle mettere in pratica. Dalle idee ad alto potenziale di innovazione potranno quindi nascere nuove società start up o nuovi consorzi pubblico-privato. Informazioni e iscrizioni entro il 24 ottobre sul sito web https://climathon.climate-kic.org/mendrisiotto.

