L’architetta Elena Fontana non è però l’unica ad aver immaginato una Chiasso diversa, senza autostrada. Non ci riferiamo al fatto che il progetto originale di una sessantina di anni fa prevedesse per l’A2 un tracciato diverso rispetto a quello poi realizzato, la prima idea era infatti simile a quella di Fontana. E non ci addentreremo in questa sede a cercare di capire perché si cambiò avviso. Quella che vogliamo presentarvi oggi è un’altra opzione. Un’alternativa pensata e messa nero su bianco dall’architetto Elio Ostinelli e dal suo team. Non si tratta però di un progetto nuovo, lo studio ha infatti 30 anni. All’epoca, spiega l’architetto in uno scritto inviatoci in redazione, «non trovò seguito sia per i costi, circa 200 milioni di franchi, sia per la presenza di una galleria prima della dogana, che implicava problemi legati alle possibili colonne. Mi auguro che oggi si possa fare qualche passo in più».