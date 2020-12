«Da tanto tempo se ne parla, si misura e si progetta. Adesso è giunto il momento di realizzarla e poi di viverla tutti assieme». Simone Castelletti è un sindaco che può dirsi decisamente soddisfatto dei progressi che il progetto di riqualificazione di piazza Maggiore a Stabio ha fatto in questi ultimi giorni. Un progetto ambizioso, atteso da anni e che se non subirà ricorsi potrà iniziare a concretizzarsi nel 2021. Il Municipio ha infatti approvato il piano stradale riguardante, oltre la piazza, anche via Piazzolo, via al Castello, via Ufentina, via Cappellino Sora, vicolo al Gropp e via Grütli. Decisione inviata a tutti i proprietari dell’area. Se non ci saranno intoppi, dunque, il centro di Stabio avrà presto un nuovo volto. Piazza Maggiore sarà più bella e accogliente, diventando per davvero...