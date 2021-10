Il Municipio di Stabio intende riqualificare alcuni comparti oggi liberi da costruzioni, di valore strategico e appartenenti alla zona residenziale estesiva. Uno di questi è un grande prato situato lungo via Arca, a ridosso del nucleo, suddiviso in una dozzina di parcelle di sette proprietari diversi (progetti per altri due comparti, lungo via Campagnola e via Pozzetto seguiranno in un secondo tempo). Oggi in questi comparti è possibile costruire sui singoli mappali ma non in modo compatto, senza uno schema coerente. L’obiettivo è così di mettere ordine cercando di dare un’anima al comparto stesso, raggruppando le future costruzioni nella parte nord e creando spazi pubblici e verdi.

Fino al 30 ottobre gli interessati possono consultare all’Ufficio tecnico comunale il dossier relativo alla...