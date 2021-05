Quando scriviamo un articolo di presentazione di un determinato progetto, spesso aggiungiamo la frase: «Se non sorgeranno intoppi, i lavori inizieranno nel 202....». E altrettanto spesso gli intoppi arrivano a scompigliare i piani dei committenti. Intoppi che per lo più si configurano in opposizioni o ricorsi. E così è stato anche per il progetto di riqualificazione di piazza Maggiore a Stabio, bloccato da tre confinanti privati che hanno inoltrato altrettanti ricorsi al Consiglio di Stato.

Si attende la sentenza

Gli abitanti di Stabio sanno che il discorso sulla sistemazione di piazza Maggiore va avanti da molti anni. E pareva che con l’approvazione del progetto «Epicentro» firmato dallo studio Celoria Architects di Balerna la strada imboccata fosse quella giusta. Dopo lo stanziamento da parte...