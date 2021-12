La notizia della dimenticanza da parte delle FFS di realizzare i gabinetti alla stazione di Mendrisio durante gli importanti lavori di ristrutturazione ha probabilmente fatto il giro del Ticino, se non oltre. Detto che i responsabili delle FFS hanno chiesto scusa, l’imbarazzo è ancora palpabile. Per alcuni, addirittura, ciò che è avvenuto a Mendrisio è «vergognoso». Lo scrivono nero su bianco quattro consiglieri comunali – Daniele Stanga (Alternativa), Vincenzo Crimaldi (PLR), Daniele Raffa (PPD-Verdi liberali) e Antonia Bremer Bernasconi (Lista civica Per Mendrisio) – in un’interrogazione al Municipio nella quale parlano anche di «scarso rispetto da parte delle FFS. Ci pare davvero difficile da credere, eppure è proprio così: l’ex regia federale, di cui è proprietaria la Confederazione e quindi noi cittadini e cittadine, sembra non vedere l’importanza del servizio pubblico».

Ciò che turba i quattro consiglieri è anche il fatto che «Mendrisio – nodo intermodale importante anche per il traffico ferroviario – si trova come biglietto da visita della stazione, un gabinetto container (un wc provvisorio in legno è stato eretto a lato della stazione n.d.r.)! Magnifico. Meglio di così non si poteva. Complimenti alle FFS per il rispetto verso Mendrisio e l’utenza che ogni giorno usa il treno».

Alla luce di queste considerazioni, diverse sono le domande all’indirizzo dell’Esecutivo: le FFS hanno rispettato la licenza edilizia? Quando si è constatata l’assenza di servizi igienici per l’utenza? Le FFS hanno informato regolarmente il Municipio sullo stato dei lavori? Quali passi ha intrapreso il Municipio nei confronti delle FFS? Il Municipio come si pone di fronte al danno di immagine subito a causa dell’inadempienza delle FFS? Il gabinetto container fino a quando resterà in così bella mostra?

