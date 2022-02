La qualità della vita in una determinata località dipende in buona parte anche dalla qualità degli spazi pubblici. Strade e marciapiedi sono elementi dei suddetti spazi pubblici di cui bisogna tener conto. Ne è ben consapevole il Municipio di Mendrisio il quale ha deciso di prestarvi particolare attenzione perché la pavimentazione delle strade in tutto il comune si presenta in molti punti in stato di degrado, con la tendenza al peggioramento.

I dati in possesso dell’amministrazione sono per certi versi impietosi, per cui l’Esecutivo chiede al Consiglio comunale lo stanziamento di un credito quadro per il periodo 2022-2025 di 2,4 milioni di franchi unicamente per la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi. E il Municipio mette le mani avanti: «Quanto richiesto permette prioritariamente di intervenire sui tratti già critici ma non si esclude che quelli al limite della sufficienza diventino critici».

Dati eloquenti

Dicevamo dei dati assolutamente eloquenti. La rete stradale nel capoluogo è lunga circa 78 chilometri per una superficie di 436.000 metri quadrati. Ebbene secondo le analisi effettuate un anno e mezzo fa, nel settembre 2020, ben 27 chilometri (più di un terzo) sono giudicati in condizioni appena sufficienti o insufficienti. Per gli appassionati dei numeri aggiungiamo che il 35% si presenta in buono stato, il 28 in stato medio, il 25% in situazione appena sufficiente e il 12% presenta problemi più o meno gravi che necessitano di un intervento generalizzato.

Se poi si confrontano i dati con il precedente rilevamento risalente al 2017, il peggioramento generale appare evidente: le strade in condizioni buone o medie sono scese del 5% mentre sono aumentate più o meno della stessa percentuale quelle in stato sufficiente o cattivo.

Diversi reclami

Anche per i marciapiedi «si rileva un peggioramento generalizzato che necessita di interventi che esulano dalla manutenzione ordinaria. Frequenti sono i reclami sullo stato di manutenzione di interi tratti, o sulla presenza di buche o cedimenti» spiega il Municipio nella richiesta del credito. In generale le proteste arrivano da pedoni anziani e da mamme che conducono i loro passeggini.

Ad ogni modo i numeri dicono chiaramente che la situazione è migliore rispetto a quella delle strade. Dei circa 23,4 chilometri di marciapiedi a Mendrisio (44.000 metri quadrati di asfalto da mantenere) l’80% risulta in buono stato, il 15% è sufficiente, il 5% è in cattivo stato.

Riparazioni al più presto

E ora come si può intervenire? Per il Municipio «va considerato che le strade e i marciapiedi che già attualmente presentano uno stato dell’asfalto insufficiente tenderanno a subire un peggioramento più repentino rispetto alle altre, soprattutto in occasione di un inverno rigido o d’un’estate particolarmente temporalesca. Per questo è importante che essi siano riparati al più presto. Risulta altresì importante rallentare il peggioramento delle vie di traffico e dei marciapiedi che al momento si trovano ancora in uno stato appena sufficiente, alfine di evitare che esse passino nel giro di pochi anni in uno stato peggiore».

I lavori ordinari non bastano

Il citato credito quadro per la manutenzione straordinaria di 2,4 milioni di franchi va a seguire quello di 1,4 milioni del periodo 2019-2022 praticamente esaurito.

Per quanto riguarda invece la manutenzione ordinaria, nel preventivo 2022 figura una spesa prevista di 250.000 franchi, somma che per l’Esecutivo non può oggettivamente essere utilizzata per interventi straordinari. «Ogni anno il credito disponibile a preventivo nella gestione corrente viene comunque esaurito, mentre lo stato delle strade appare oggettivamente sempre più precario» aggiunge il Municipio del capoluogo.

©CdT.ch - Riproduzione riservata