SUPSI e FFS coordinano gli orari dei treni e delle lezioni

A partire dal 20 settembre 2021, in concomitanza con l’inizio dell’anno accademico 2021/2022, la nuova sede del Dipartimento ambiente e costruzioni e design (DACD) della SUPSI di Mendrisio posticiperà alle 09.05 gli orari di inizio e alle 16.45 gli orari di fine dei corsi. In data odierna FFS e SUPSI hanno sottoscritto una convenzione in tal senso.



Una prima in Ticino



La misura rientra nel progetto nazionale denominato Smart Work & Gestione mobilità, lanciato nel corso del 2018 dalle FFS. Il progetto si prefigge di alleggerire i collegamenti della linea TILO S10 durante gli orari di punta. Si tratta di una prima a livello ticinese, e segue il percorso tracciato nel 2016 dalla Scuola HSLU di Rotkreuz, implementato anch’esso insieme alle FFS. Con questa misura, il progetto Smart Work & Gestione mobilità mira inoltre a sensibilizzare e coinvolgere altri attori della formazione e del settore terziario in Ticino.



Un treno TILO dedicato al progetto



Il progetto Smart Work & Gestione mobilità è sostenuto da un’importante misura di marketing territoriale: si tratta di un treno TILO, vestito con logo e colori della SUPSI, che dal 30 agosto 2021 circola sulle linee regionali ticinesi e lombarde per un periodo di un anno. Inoltre, al fine di mettere a disposizione sufficienti posti a sedere agli studenti interessati dal progetto, il collegamento TILO S10 in arrivo a Mendrisio da nord alle 08.57 è stato potenziato dal cambio orario del 5 aprile 2021, in concomitanza con la messa in esercizio completa della galleria di base del Monte Ceneri.



La nuova sede SUPSI a Mendrisio



Il posizionamento del nuovo Campus SUPSI lungo l’asse ferroviario della stazione di Mendrisio assicura un’accessibilità sostenibile e sposa appieno la strategia logistica della Scuola secondo un modello di progettualità urbana adottato da numerose istituzioni accademiche in tutta la Svizzera, volto a favorire la riduzione dei tempi di spostamento e di contenere nel contempo il traffico privato. Il Dipartimento ambiente costruzione e design conta all’incirca 250 collaboratori, 500 studenti della Formazione di base e 700 studenti della Formazione continua ed offre cinque percorsi di studio Bachelor (Ingegneria civile, Architettura, Comunicazione visiva, Architettura d’interni e Conservazione) e due formazioni Master (Conservazione e restauro e Interaction Design). Le cinque unità che si occupano di formazione continua, ricerca applicata e prestazioni di servizio sono l’Istituto scienze della terra, l’Istituto sostenibilità applicata all’ambiente costruito, l’Istituto materiali e costruzioni, l’Istituto design e l’Istituto microbiologia