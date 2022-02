È stato spesso definito il biglietto da visita di Mendrisio. Perché è ciò che accoglie chi giunge nel capoluogo, fungendo un po’ da porta d’entrata del paese. Stiamo parlando del Centro di pronto intervento (e del vicino edificio Fuoriporta, «gemello» del CPI perché «figlio» dello stesso architetto Mario Botta). Oggi però il biglietto da visita ha ancora un angolo grezzo: l’area ex macello a ridosso delle due rotonde, semiabbandonata al suo destino.

Sistemazione definitiva

Questo stato delle cose sta però per cambiare. Perché il Municipio di Mendrisio - e non solo lui, ci torneremo tra poco - negli scorsi mesi ha posto le basi per completare la riqualificazione del comparto, sistemando definitivamente l’area dell’ex macello.

Il risultato di questa preparazione è in pubblicazione da ieri all’albo...