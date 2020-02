Svincolo di Mendrisio e «furbetti», semafori in arrivo?

Per scoraggiare i cosiddetti furbetti dello svincolo di Mendrisio, in futuro potrebbero essere posati dei semafori sulla rampa autostradale verso nord, quella usata da chi si immette sull’A2 a Mendrisio e viaggia verso Lugano.

È quanto si apprende dalla risposta del Governo a un’interrogazione di Massimiliano Robbiani (Lega), che aveva chiesto lumi sul caos viario provocato in zona svincolo da chi, a suo dire, «per evitare 100 metri di colonna», esce dall’A2 a Mendrisio per rientrare subito dopo.

La posa di semafori - sulla corsia di sinistra utilizzata dai «furbetti», per non «penalizzare gli automobilisti che si immettono in autostrada provenienti da Mendrisio» - è stata ipotizzata dall’USTRA. «Al momento - si precisa nel testo - sono in corso trattative tra USTRA e Comune di Mendrisio».