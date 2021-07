La vicenda è emersa ieri, quando i dipendenti dei due negozi del marchio presenti al FoxTown e i sindacati (che li rappresentano in questa vertenza) hanno deciso di tenere chiusi per protesta i due punti vendita. Alla base della scelta vi erano i 15 licenziamenti annunciati al personale e «l’atteggiamento di chiusura» - come l’hanno definito OCST e UNIA - da parte dell’azienda che non sembrava disposta al dialogo. I sindacati da giorni chiedevano infatti di poter aprire una trattativa per poter discutere un piano sociale. Burberry ha accolto la richiesta ieri verso le 16.30 e i negozi sono stati subito riaperti.