Tagliato lo sconto benzina, ne beneficerà il Ticino?

In questi giorni le stazioni di servizio, di qua e di là dal confine, devono fare i conti con la diminuzione drastica delle auto in circolazione a causa dell’emergenza sanitaria. Per chi ha un’attività nei pressi dei valichi minori chiusi da ieri la situazione è inoltre ancor più negativa, il numero di clienti calerà infatti ulteriormente.

I cambiamenti per i gestori di stazioni di servizio non sono però finiti. E per quelli che hanno un’attività oltre frontiera le novità in arrivo complicheranno ulteriormente la situazione. Un recentissimo decreto della Regione Lombardia ha infatti ridimensionato drasticamente lo sconto sul pieno benzina a cui hanno diritto i residenti nella fascia di confine italiana. Una decisione che avrà delle ripercussioni sul lavoro delle stazioni di benzina nei pressi del confine e che, a poche ore dalla sua ufficializzazione, ha già sollevato parecchie critiche.

Le riduzioni all’orizzonte

Ma avanziamo per gradi. La misura decisa dalla Regione Lombardia entrerà in vigore venerdì 13 marzo. Essa prevede il ridimensionamento dello sconto benzina a cui hanno diritto i residenti nella fascia di confine italiana in questi termini: per chi abita fino a un massimo di 10 chilometri dal confine (nella cosiddetta fascia A) la riduzione passerà da 23 centesimi di euro al litro a 10; per chi risiede a oltre 10 chilometri ma entro 20 chilometri dalla frontiera (nella fascia B) lo sconto passerà da 15 a 2 centesimi di euro. Le agevolazioni sul gasolio saranno invece cancellate del tutto.

Le critiche

Della decisione si è occupata nelle scorse ore in modo massiccio la stampa italiana, riportando ad esempio le reazione della presidentessa dei gestori degli impianti del Comasco che ha evidenziato sia delle pecche nella gestione della vicenda (nel modo di comunicare le novità), sia il beneficio che questi sconti garantivano a non poche famiglie. Secondo un calcolo fatto dagli operatori del settore da venerdì fare il pieno nella fascia di confine costerà tra i 5 e i 10 euro in più.

Benefici rossocrociati?

Ciò che verosimilmente danneggerà chi lavora in Italia a ridosso del confine, potrebbe però portare benefici ai colleghi che sono attivi sul versante opposto, in territorio elvetico. Per raccogliere una reazione, ieri abbiamo provato a contattare i membri del comitato dell’Associazione ticinese stazioni di servizio che però non hanno voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali, riservandosi la possibilità di esprimersi dopo averne discusso tutti insieme. Quello che abbiamo potuto carpire dalle loro parole è però un velato ottimismo. In passato è infatti stato calcolato più volte quanto l’esistenza dello sconto benzina pesasse economicamente per chi lavora nella fascia di confine ticinese. E le cifre sono notevoli.

La previsione in fondo è quasi prevedibile. Lo sconto era infatti stato introdotto nel 2000 per ridurre la tendenza a recarsi in Ticino a fare benzina da parte degli italiani. Rivoluzionati i ribassi, questo trend potrebbe rafforzarsi.

Le ragioni del calo

A spingere la Regine Lombardia a modificare le agevolazioni è stato il costante monitoraggio dei prezzi della benzina. In Svizzera i prezzi negli ultimi anni sono saliti, il rapporto tra i costi applicati nei due Paesi è quindi cambiato, portando a una modifica degli sconti.

L’intervento di Bruxelles

Chi ha una buona memoria ricorderà che della riduzione sulla benzina in passato si è occupata anche la politica. A fine 201 8 la Commissione europea aveva sentenziato che lo sconto benzina applicato dall’Italia non era lecito in quanto creava distorsioni nella concorrenza. Bruxelles aveva dato all’Italia due mesi per correre ai ripari. La vicenda si è però protratta ben oltre e gli sconti sono stati parzialmente mantenuti.

©CdT.ch - Riproduzione riservata