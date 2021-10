Un incidente della circolazione è avvenuto domenica pomeriggio, attorno alle ore 17:45, sull’autostrada A2, direzione sud, all’altezza del ponte della «Chicco d’Oro» in territorio di Balerna. Stando alle prime informazioni raccolte almeno due veicoli sarebbero entrati in collisione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM con due ambulanze, un’automedica ed il veicolo comando, oltre agli agenti della Polizia Cantonale. Il bilancio del sinistro sarebbe di cinque persone rimaste leggermente ferite nell’incidente. Il traffico in direzione sud ha subito importanti rallentamenti essendo stato deviato su di una sola corsia per agevolare le operazioni di soccorso e di sgombero del campo stradale.