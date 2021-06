Della rinascita e della sistemazione dei vecchi bagni di Arzo si parla da tempo anche se negli ultimi mesi il progetto sembrava essere caduto nel dimenticatoio. In effetti in questi difficili momenti dettati dalla pandemia, la ristrutturazione dei bagni non è probabilmente il primo dei pensieri degli amministratori comunali di Mendrisio. Non di meno qualcosa si muove, non foss’altro che per la proposta di performance «Tutti dormono» della compagnia Concreta Teatro in programma questa sera dalle 20.30 proprio alle ex piscine (in caso di cattivo tempo lo spettacolo sarà proposto domani).

Si cercano finanziamenti

«Si tratta di una performance artistica estemporanea che utilizza il sito così com’è. Finora non è stato eseguito alcun lavoro di sistemazione» ci spiega il capo del Dicastero costruzioni...