«Il Municipio di Chiasso non ritiene di dover intraprendere per il momento alcuna ulteriore misura in aggiunta a quelle già contemplate dai piani di protezione delle scuole comunali»: così l’Esecutivo risponde alle sollecitazioni del consigliere comunale PLR Fabrizio Chiappini il quale proponeva altre misure per contrastare il virus, tra cui test frequenti ad alunni e docenti delle scuole comunali e l’obbligo di portare la mascherina a scuola e sui bus.