Non c’è nulla di peggio nello scoprire che un proprio parente è in pericolo. Figuriamoci se questo sta succedendo davanti ai nostri occhi, ma a migliaia di chilometri di distanza. È esattamente quanto successo a Renata Coda, mamma di Luisa, che ha assistito in diretta, durante una videochiamata, mentre la figlia veniva rapinata in Brasile.