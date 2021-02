Dal 1. al 28 marzo, alcuni collegamenti mattutini TILO S40 tra Como S. Giovanni e Chiasso verranno soppressi. Ne danno notizia le FFS in un comunicato odierno in cui avvisano i viaggiatori di utilizzare i collegamenti S11 di Trenord e di consultare l’orario online prima di mettersi in viaggio e prevedere tempi di percorrenza maggiori.