Appena depositata la domanda di costruzione, a Riva San Vitale già ci si mobilità per ostacolare il progetto della PM Ecorecycling SA di spostare la sua attività da Mendrisio proprio a Riva in un deposito per lo stoccaggio e la lavorazione di pneumatici destinati allo smaltimento.

Oggi è infatti stata lanciata una petizione da parte del PPD locale denominata «No ai discussi pneumatici a Riva San Vitale». Dal sito della sezione è possibile firmare il testo sia in versione cartacea (dopo aver scaricato il formulario) sia in quella online.

I precedenti

A destare i maggiori timori sono i precedenti della ditta promotrice del progetto. Come forse qualcuno ricorderà, nel suo deposito a Mendrisio il 2 dicembre 2016 e il 19 dicembre 2020 scoppiarono due incendi. L’inchiesta di polizia permise di accertare il dolo, cioè l’intervento deliberato di qualcuno nell’appiccare il fuoco, senza per il momento riuscire a risalire agli autori. In quelle due occasioni – sottolineano i petenti – si sprigionarono nell’aria importanti quantità di polveri e sostanze nocive. Questi episodi avevano in seguito dato il via a un’articolata discussione a più livelli in merito all’opportunità di autorizzare simili attività.

Questa petizione – ci spiega Fabian Oehen, uno dei promotori – è comunque indirizzata proprio contro la PM Ecorecycling SA. E chiede alle autorità di Riva San Vitale e del Cantone (Gran Consiglio e Dipartimento del territorio) «di adoperarsi in modo proattivo affinché non venga implementata questa attività a Riva in quanto potrebbe causare di nuovo enormi problemi ambientali e di sicurezza pubblica». Oehen precisa inoltre che la sezione del partito è pronta a dare una mano a confinanti che eventualmente volessero opporsi alla domanda di costruzione.

