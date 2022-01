Lo stand di tiro della Rovagina ha bisogno di un nuovo custode. Un concorso per trovare chi si occuperà, dal marzo 2022, del poligono di proprietà del Comune di Chiasso ma in territorio di Morbio Superiore è stato aperto da pochi giorni dalla Liberi Tiratori Chiasso. Per candidarsi c’è tempo fino a metà febbraio.

Chi – come noi – vedendo il concorso ha pensato che la ricerca di un nuovo custode sia da riallacciare al progetto di ristrutturazione dello stand non ha però colpito nel segno. Il rinnovo del poligono non è ancora imminente, malgrado un anno fa, quando è stata pubblicata la domanda di costruzione per concretizzare gli interventi, il capodicastero Sport e tempo libero di Chiasso Davide Lurati si fosse detto ottimista: «Se tutto andrà bene l’inaugurazione potrebbe essere nella primavera...