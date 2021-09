Il virus ancora presente fra noi, l’obbligo di presentazione e di controllo del certificato vaccinale, la reticenza di alcuni a frequentare luoghi chiusi, il momento economico tutt’altro che favorevole. Sono tanti ostacoli che messi uno dopo l’altro avrebbero convinto molti a rinunciare. Ma non è stato così per gli organizzatori della Rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. La 58. edizione è così in calendario dal 1. al 31 ottobre per la gioia dei ristoratori e di tutti coloro che amano questo appuntamento con l’enogastronomia, che neanche l’anno scorso, in piena pandemia, si è fermato. Anzi, la Rassegna 2020 ha rappresentato una boccata d’ossigeno per i ristoratori e per le aziende fornitrici. E si spera - gli organizzatori ci credono - che l’edizione 2021 sia della stessa cuvée.

Gli omaggi

Nadia Fontana Lupi, per l’Organizzazione turistica regionale – affiancata dalle rappresentanti del comitato Maria José Soler e Serena Moratti – ha illustrato oggi a Mezzana i contenuti dell’imminente rassegna al posto del presidente Antonio Florini, assente per cause di forza maggiore.

La trama non si discosta molto da quella delle precedenti edizioni, i cui dettagli si possono trovare sul sito www.rassegna.ch. Ben 39 ristoranti della regione, più un ospite luganese, aspettano i buongustai per far assaggiare i loro menu per lo più improntati alle prelibatezze e alla tradizione del nostro territorio. A ogni commensale sarà offerto un piatto per il formaggio e sarà posto un timbro sul libretto della rassegna. Con 8 timbri si potrà ricevere in premio un set con tagliere e coltelli per formaggi. Insieme al set sarà consegnata anche un’originale grattugia offerta dal Gruppo Corriere del Ticino, media partner della manifestazione: «È un onore sostenere una simile manifestazione di successo, soprattutto in un momento non semplice per tutti noi» ha affermato Francesco Parisi in rappresentanza del Gruppo Corriere del Ticino. Da rilevare che tutti gli omaggi sono stati acquistati in Ticino.

Ma non è tutto: fra coloro che avranno raccolto gli 8 timbri fedeltà verranno sorteggiati tre vincitori ai quali BPS Suisse offrirà dei tablet della Apple. Fra gli altri sostenitori della rassegna va citata anche la Prodega Growa TransGourmet.

I vini

Non meno importante dell’offerta gastronomica è quella del vino con il quale accompagnare i vari piatti. Quest’anno il concorso indetto dagli organizzatori ha premiato l’Azienda agraria cantonale di Mezzana che propone un rosso e un bianco (ci torneremo in seguito).

Il concorso fotografico

La presentazione della Rassegna gastronomica è stata anche l’occasione per premiare i vincitori del concorso fotografico per selezionare l’immagine che accompagnerà la 58. edizione in tutte le sue manifestazioni grafiche. Lo scatto di Lorenzo Pezzoli «Sinfonia d’autunno in Val di Muggio» è stato giudicato il più interessante e intrigante. Segnalate come meritevoli anche le immagini «Trii böcc» di Guido Bernasconi e «Colori BIO» di Gabriele Corti. Ai tre vincitori sono andati premi in buoni pasto da utilizzare nei ristoranti partecipanti alla rassegna.

I successi

Date queste ottime premesse, la palla passa ora ai buongustai nella speranza degli organizzatori di rinnovare il successo delle rassegne passate. Basti pensare che lo scorso anno sono stati distribuiti ben 18.993 omaggi, un risultato «splendido» ha detto Fontana Lupi. Solamente circa 5.000 in meno rispetto alle edizioni precedenti quando ancora non si parlava di virus e tanto meno di restrizioni.

La fiducia

Molto fiducioso al proposito si è detto il direttore di GastroTicino Gabriele Beltrami. «Il momento è certo difficile. Non vedevamo comunque l’ora di tornare alla normalità. Ripeto: non vedevamo l’ora. Prima c’era sempre un “ma” che ci frenava» ha affermato.

Quest’ultimo non è nemmeno troppo preoccupato della questione della presentazione e del controllo dei certificati di vaccinazione all’entrata dei ritrovi pubblici: «Per quanto riguarda i pass, penso che tutti dovremo adattarci, sia noi come ristoratori sia i clienti. Noi vogliamo soltanto lavorare. Ci vorrà un periodo di adattamento ma ce la faremo».

Un rosso e un bianco dell’Azienda agraria

Per quanto concerne i vini, due sono le offerte speciali dell’Azienda agraria cantonale di Mezzana: il rosso «Merlot Viti Mezzana DOC» e il bianco «Colli del Mendrisiotto Bianco del Ticino DOC». Come hanno spiegato il direttore Daniele Maffei e l’enologo Nicola Caimi si tratta di vini di assoluta qualità, prodotti con i raccolti dai vigneti dell’Azienda a Coldrerio, Balerna e Castel San Pietro. Il rosso è prodotto esclusivamente con uve Merlot, il bianco con grappoli di Chardonnay, Pinot bianco e Viognier.

