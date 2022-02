Un po’ di gioia. Non sono giorni facili, non sono anni facili. Un po’ di gioia, a Chiasso, l’ha portata il Nebiopoli. Il carnevale è tornato con una formula rivista – senza grandi capannoni ma coinvolgendo gli esercizi pubblici – e in città sono comunque arrivate molte persone: solo sabato, secondo una stima a grandissime linee, sono state più di diecimila. Organizzare la kermesse non è stato facile, ma il comitato è soddisfatto. «Il significato principale di questa edizione – racconta il presidente Alessandro Gazzani – era per noi dare un messaggio di ripartenza: negli ultimi tempi il mondo degli eventi è rimasto cristallizzato a causa della pandemia, con importanti ripercussioni per chi con questo settore ci lavora. E poi volevamo celebrare la voglia di stare insieme, dopo la home edition...