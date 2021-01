«Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano», cantava - citiamo a memoria - Antonello Venditti. Qui la questione è meno poetica, ma tant’è: di amore non c’è neanche l’ombra e il giro non è stato poi così immenso. Dopo qualche giorno di assenza è infatti ricomparso il radar lungo la A2 a Balerna, il più redditizio della Svizzera. L’apparecchio era stato momentaneamente rimosso a scopo di manutenzione in seguito a dei danneggiamenti, per i quali è stato denunciato un 43.enne italiano residente nel Mendrisiotto. La foto è di oggi, ma effettivamente potrebbe essere di un qualsiasi altro giorno: ogni cosa è al suo posto.