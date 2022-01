La data del 16 giugno 2022 - giorno del Corpus Domini - dovrà essere segnata in rosso sul calendario dagli appassionati di ciclismo. Si disputerà infatti la tappa Quinto-Novazzano del prossimo Tour de Suisse, lunga circa 190 chilometri. Sarà una tappa tutta ticinese che certamente saprà attirare sulle strade frotte di tifosi.

La data e i luoghi di partenza sono già noti da qualche tempo ma ora siamo in grado di descrivervi la parte finale del percorso che toccherà l’intero Mendrisiotto. Addirittura è previsto un circuito finale che i corridori dovranno compiere tre volte, un’occasione da non perdere per gli appassionati delle due ruote.

A illustrarvi il tracciato ci aiuta Giorgio Montorfano, presidente dell’associazione TdS22 Novazzano che sta lavorando duramente per preparare al meglio l’arrivo...