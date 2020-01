Guardare all’indietro o pensare al futuro. I giorni a cavallo tra dicembre e gennaio possono essere vissuti in modo ambivalente: bilanci dell’anno che si conclude o buoni propositi per quello che sta iniziando? Oppure entrambi?

Noi abbiamo deciso di guardare al futuro. Il 2020 per il Mendrisiotto sarà infatti un anno ricco di novità, non solo a livello politico per le elezioni comunali di aprile - ma questa non è ovviamente una prerogativa del solo distretto più a sud del cantone -, ma anche in quanto all’orizzonte vi sono il completamento o il consolidamento di progetti importanti di cui beneficeranno giovani e meno giovani, residenti e persone di passaggio, studenti e lavoratori. Nelle prossime righe riassumeremo i principali.

Iniziamo da Mendrisio. Nel capoluogo il 2020 sarà l’anno dell’inaugurazione di due strutture strategiche: la seconda fase del Centro di Pronto Invervento (CPI) e il campus SUPSI. Per quanto riguarda il CPI la conclusione dei lavori è in programma in primavera, l’entrata nella struttura degli inquilini degli spazi gestiti dal Comune è prevista il 1. giugno, parte dell’edificio sarà poi occupato dalla Polizia cantonale. I lavori al campus SUPSI dovrebbero invece concludersi nel secondo semestre del 2020, le lezioni debutteranno all’inizio dell’anno scolastico 2020-2021 (in settembre).

Nuovi look e grandi progetti

Quest’anno sarà però l’intero comparto a ridosso della stazione di Mendrisio a cambiare volto. In corso accanto allo scalo ferroviario ci sono infatti anche i lavori per la realizzazione del nuovo terminal dei bus che consentirà lo stazionamento simultaneo di 10 veicoli di trasporto pubblico. Il cantiere dovrebbe finire a metà 2020. E anche la stazione stessa sarà ammodernata e ristrutturata.

Una rivoluzione parallela nella zona della stazione ferroviaria è in corso anche a Chiasso. Nella cittadina di confine è infatti in pieno svolgimento il cantiere per la realizzazione del nuovo nodo intermodale, che implica anche alcune modifiche stradali (come il doppio senso di marcia su via Motta e via Livio e due rotonde alle estremità del terminale). I lavori si protrarranno però, secondo programma, anche nel 2021. Un rinnovo è in fase di svolgimento anche in stazione, grazie ad interventi a tappe che prevedono un investimento totale di 245 milioni di franchi.

Stadio e Palapenz

Restando a Chiasso, l’anno appena iniziato è anche cruciale per il futuro di due impianti sportivi. Se gli interventi di ammodernamento all’orizzonte per il Palapenz sembrano scontati - il Consiglio comunale voterà prossimamente il necessario credito di 5,5 milioni di franchi - il destino del Riva IV sembra invece più difficile da prevedere. La convenzione studiata da Municipio e società rossoblù che concederebbe la gestione dello stadio per 15 anni all’FC Chiasso - che vorrebbe creare 3 campi sintetici - sta infatti incontrando scetticismi in sede commissionale. E il tempo stringe: la Swiss Football League ha infatti minacciato di non rilasciare la licenza per giocare in Challenge League al Chiasso se entro l’inizio del prossimo campionato non sarà rinnovato il manto erboso del Riva IV.

Pasture sì, Rancate no

Un’altra zona che vivrà delle novità è quella del Pian Faloppia, non solo perché quest’anno il Comune di Balerna prevede di iniziare i lavori per la realizzazione di una nuova strada strategica, ma perché a cavallo tra Novazzano e Balerna, in zona Pasture, tra poche settimane aprirà i battenti il nuovo Centro federale d’asilo. L’inaugurazione è prevista in marzo. È invece il 1. settembre la data in cui chiuderà i battenti il Centro unico temporaneo per migranti in procedura di riammissione semplificata in Italia di Rancate, aperto in fretta e furia nel 2016 nel periodo dell’emergenza migratoria.

Anziani protagonisti in più località

L’ampliamento della casa anziani di Arzo (i lavori per la nuova ala inizieranno quest’anno) e di quella di Balerna, il cantiere per il quartiere intergenerazionale di Coldrerio (in corso) e il progetto per il Parco San Rocco di Vacallo (in stand-by per dei ricorsi). Nel 2020 diversi Comuni momò investiranno a favore degli anziani.

