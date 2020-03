L’emergenza sanitaria ha fatto nascere diverse iniziative di solidarietà, di aiuto concreto, di umanità. Per citare un commento ricorrente, «sta tirando fuori il meglio di noi». Non è il caso della persona che nei giorni scorsi, in via delle Fornaci a Balerna, per motivi ignoti e incomprensibili, ha deciso di avvelenare un cane riducendolo in fin di vita. A segnalarci il caso, che sarà oggetto di una denuncia al Ministero pubblico, è stato Enrico Bächtold. «Il cane si chiama Raiva, è il rottweiler di mia nuora e dei miei nipoti». L’hanno trovata in giardino in preda alle convulsioni e con la saliva alla bocca e l’hanno portata d’urgenza dal veterinario. L’animale è stato sedato e idratato in vena per diluire l’effetto del veleno. Si trattava di meta, una sostanza che distrugge gli organi interni e può portare alla morte. Raiva però ce l’ha fatta e dopo ventiquattro ha cominciato a riprendersi. «È rientrata a casa un po’ intontita, ma sembrerebbe fuori pericolo – racconta Bächtold – È incredibile l’ignoranza e la crudeltà delle persone».