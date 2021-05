Fino a metà del secolo scorso, alle nostre latitudini era considerata l’oro verde. Così era anche in Sudamerica, ma per usi (e scopi) differenti. È la canapa, o marijuana, che anche il nostro cantone ha ben conosciuto nei primi anni Duemila, con il proliferare dei canapai e la vendita dei sacchetti profumati. Più recentemente, invece, si è fatta strada la canapa light la quale, avendo un minore tenore di THC (il principio attivo), è considerata legale. A patto che le «carte» siano in regola. A maggior ragione se importata. Ed è proprio in questo contesto che l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) ha scoperto un vasto traffico di canapa light a ridosso del confine. Si parla, per intenderci, di centinaia di chilogrammi non dichiarati. Come nel caso del 4 febbraio scorso quando le guardie...