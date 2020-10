Un 27.enne albanese residente in Albania e un 43.enne svizzero domiciliato nel Mendrisiotto sono finiti in manette giovedì scorso in quanto sospettati di far parte di un importante traffico di eroina. Lo comunicano Ministero pubblico, la Polizia cantonale, la Polizia città di Lugano, la Polizia città di Mendrisio e la Polizia comunale di Chiasso. Entrambi sono stati fermati a Chiasso e la perquisizione dell'appartamento del 43.enne, dove era ospitato il 27.enne, ha permesso di rinvenire una quindicina di grammi di eroina e alcune centinaia di grammi di sostanza da taglio. Come detto, sono sospettati di aver preso parte, a vario titolo e con varie responsabilità, a un importante traffico di eroina. Le ipotesi di reato nei confronti del 27.enne sono di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti e di infrazione alla Legge federale sugli stranieri. Le ipotesi di reato nei confronti del 43.enne sono di infrazione aggravata e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti nonché di infrazione alla Legge federale sugli stranieri. L'inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri.