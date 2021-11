Un 57.enne svizzero domiciliato nel Mendrisiotto è stato arrestato il 9 novembre a Balerna nell’ambito di un’inchiesta svolta in collaborazione con i servizi antidroga della Polizia Città di Mendrisio e della Polizia comunale di Chiasso. L’uomo, comunicano il Ministero pubblico e la Polizia cantonale, è sospettato di aver preso parte a un importante traffico di eroina e, in qualità di prestanome, di aver inviato per conto di terzi dalla Svizzera all’Albania denaro provento dello spaccio. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di infrazione aggravata e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti nonché di riciclaggio di denaro. La perquisizione del suo appartamento ha permesso di rinvenire circa 140 grammi di eroina.