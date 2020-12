Ha una storia travagliata. Ma - perlomeno per chi ha deciso di investire - anche grandi potenzialità. Non è in centro, ma quasi. E il fatto di trovarsi a meno di un minuto dall’entrata autostradale (a un chilometro sia dal valico di Brogeda, sia dalla dogana di Chiasso-Strada) lo rende strategico. Stiamo parlando dello stabile Trecor, che potrebbe presto venir abbattuto per lasciar spazio - ce lo ha confermato l’imprenditore immobiliare Angelo Gilardoni - a tre palazzine destinate ad uso amministrativo. Create cioè per ospitare uffici. La domanda di costruzione verrà depositata a breve e nella zona, cosa che non è sfuggita a diversi passanti, sono spuntate in queste settimane le modine. Segno evidente che, dal punto di vista della progettazione, qualcosa si sta muovendo. E, appunto, così è....