AMA, l’associazione Mendrisiotto anziani, che si occupa del trasporto per motivi medici di persone in difficoltà per salute o età, lancia l’allarme: «Negli ultimi tempi - scrive il comitato - siamo venuti a conoscenza di trasporti AMA effettuati abusivamente sotto l’egida dell’associazione». La polizia è già stata avvisata e sta effettuando i controlli, ma il comitato invita gli utenti a rivolgersi esclusivamente alla segreteria dell’associazione telefonando per un appuntamento allo 079 820 70 60, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11.