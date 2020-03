Tre anni e 9 mesi rispettivamente 18 mesi di detenzione sospesi per 3 anni. Così ha deciso ieri la Corte delle Criminali di Mendrisio in assise a Lugano, presieduta dal giudice Marco Villa, nei confronti di un 25.enne e di un 21.enne della regione riconosciuti colpevoli di tentata rapina, furto ripetuto, estorsione, infrazione semplice e aggravata alla legge sugli stupefacenti, contravvenzione alla stessa, danneggiamento ripetuto, violazione di domicilio, estorsione ripetuta in parte tentata e, per il solo imputato 25.enne, atti sessuali con minori.

Quella ricostruita in aula, come l’ha definita il procuratore pubblico Roberto Ruggeri, è una vicenda preoccupante di disagio giovanile. Protagonisti due ventenni nullafacenti, drogati e lascivi, che insieme ad altri hanno passato il loro tempo a rapinare e minacciare coetanei, a compiere furti di ogni tipo, spacciare marijuana e in qualche caso cocaina, con l’obiettivo di procurarsi alcolici e stupefacenti per il loro consumo. Il 25.enne, in particolare, è poi finito nei guai anche per aver avuto rapporti sessuali con un paio di ragazze sedicenni che facevano parte del suo giro di frequentazioni abituali.

Una brutta pagina

La pubblica accusa, che ha proposto 4 anni e 2 mesi per il 25.enne e 24 mesi sospesi per il 21.enne, ha stigmatizzato l’agire di entrambi e in particolare dell’imputato più anziano, considerato una sorta di boss di una gang di giovanissimi, che oltre ad avere precedenti ha continuato a delinquere anche dopo la carcerazione.

Una brutta pagina di vita che gli imputati hanno però deciso di voltare definitivamente, hanno ribadito le difese sostenute dagli avvocati Véronique Droz Gianolli e Andrea Sanna, che hanno sottolineato la difficile adolescenza vissuta da entrambi gli assistiti e la dipendenza da stupefacenti.

Dal canto suo la Corte, pur tenendo conto di alcune attenuanti come la giovane età e la collaborazione e l’ammissione delle imputazioni, ha ritenuto grave la colpa di entrambi soprattutto del 25.enne nei confronti del quale ha espresso una prognosi negativa e per il quale ha deciso la revoca della sospensione per un paio di pene precedenti. Prognosi invece positiva per il 21.enne che a differenza del primo, è giunto in aula con progetti di studio e lavoro concreti. Da notare infine che il 25.enne dovrà risarcire 3000 franchi per torto morale a favore di una delle due sedicenni con cui aveva avuto rapporti sessuali.

