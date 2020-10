Tre contagi in una casa per anziani a Castel San Pietro

Sono stati registrati tre casi positivi all’interno di una casa per anziani di Castel San Pietro. Lo comunica il DSS in una nota.

Una residente della casa per anziani Beato Guanella di Castel San Pietro è risultata positiva dopo aver manifestato sintomi nei giorni scorsi. Per questo motivo era già stata preventivamente posta in isolamento in attesa dell’esito del test. Nel frattempo, il tampone su altri due residenti sintomatici è risultato pure positivo.