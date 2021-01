Tutti noi siamo abituati a pigiare su un pulsante per accendere la luce in casa, a girare la valvola di un rubinetto per avere l’acqua potabile e a predisporre il timer per regolare l’attività dei termosifoni. Molti però non pensano a come funziona l’erogazione in un comune dell’elettricità, dell’acqua e del gas. E non pensano nemmeno attraverso quali vie, per lo più sotterranea, avviene la distribuzione. E men che meno pensano a quanto possa costare l’impianto di così fitte reti di fornitura. Quasi sempre si parla di milioni di franchi. Spesso per opere che non si «vedono» ma che permettono di avere in casa questi servizi, per noi ormai scontati.