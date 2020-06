«Il Ticino e con esso la Svizzera nel trasporto ferroviario a lunga percorrenza (IC) terminano a Lugano. Questa situazione è politicamente inaccettabile e ingiustificata nei fatti. Il Mendrisiotto deve fare parte della rete delle città svizzere collegate con treni a lunga percorrenza. Alla luce della valenza economica e geografica del Mendrisiotto è opportuno e urgente aggiornare la guida TLD "Principi e criteri per il traffico a lunga distanza" che poggia sul Progetto territoriale Svizzera» afferma Romano, ponendo le seguenti domande: Per il Consiglio federale e le FFS il Ticino termina a Lugano? Per quali motivi non sono previste fermate di treni a lunga percorrenza (IC) nel Mendrisiotto? Il Cantone Ticino ha avanzato questa richiesta? Se la risposta è affermativa, perché non è stato dato seguito? Perché con l'orario 2021 saranno tolte anche le fermate degli IC previste oggi la mattina presto e la sera tardi? La decisione è definitiva? Su quali argomenti poggia? Perché il Mendrisiotto non è parte della rete delle città svizzere collegate con treni a lunga percorrenza? Quali condizioni non sono date per una fermata degli IC? Alla luce della valenza economica e geografica del Mendrisiotto non è opportuno aggiornare la guida TLD "Principi e criteri per il traffico a lunga distanza" che poggia sul Progetto territoriale Svizzera? Serve una proposta del Governo cantonale?