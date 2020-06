I titolari di una società di Chiasso attiva nel settore turistico - ora fallita - sono indagati per l’ottenimento e l’utilizzo illeciti dei crediti COVID-19 destinati alle PMI in difficoltà per la pandemia. Lo riporta la RSI. In aprile i due cittadini italiani (formalmente residenti nel Mendrisiotto) hanno ricevuto dalla banca oltre 40.000 franchi, a cui non avrebbero avuto diritto dato che sulla loro società era già pendente una procedura di fallimento. I due hanno utilizzato il denaro a fini personali, prelevandolo o bonificandolo sui propri conti, e oggi sono irreperibili.