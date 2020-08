Truffatore schiva l’espulsione per un giorno

C’era stato un po’ di scalpore a fine 2015, quando era emerso che un’impresa edile del Mendrisiotto, con buona reputazione e attiva da un trentennio, era in procinto di fallire. Allora l’amministratore unico (e unico azionista) aveva affermato che il problema riguardava dei clienti insolventi, mentre i sindacati lamentavano che negli ultimi tempi la ditta facesse prezzi troppo bassi, probabilmente per riuscire a rimanere operativa. Il fallimento c’era poi stato e 32 persone avevano perso il lavoro. Oggi in aula penale, a distanza di quasi 5 anni, di questa storia s’è saputo qualcosa in più. Perché alla sbarra è comparso proprio l’amministratore unico dell’impresa edile che è stato condannato – con la formula del rito abbreviato – a 18 mesi di carcere sospesi per truffa ripetuta (consumata e tentata), cattiva gestione, infrazione alla Legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione, appropriazione indebita di imposte alla fonte e inganno nei confronti delle autorità.

Fatture false

Quel che è emerso dal processo è che il 66.enne italiano, difeso dall’avvocata d’ufficio Chiara Buzzi, aveva ragione. Nel senso che la sua ditta era in difficoltà proprio a causa di fatture che non era riuscito a incassare. Il problema è che, per raddrizzare la situazione, è uscito dalla legalità, riuscendo a ottenere circa 600.000 franchi che non gli spettavano da BancaStato, dalle casse disoccupazione di UNIA e OCST e trattenendo nel 2015 le imposte alla fonte per oltre 120.000 franchi. Deve ancora restituire circa 400.000 franchi. Cosa sia esattamente accaduto lo si evince dall’atto d’accusa stilato dalla procuratrice pubblica Anna Fumagalli, da cui emerge con chiarezza il peggioramento dei conti societari. Secondo l’accusa, l’impresa edile era già ad alto rischio d’insolvenza a fine 2013 per la carente liquidità dovuta al mancato incasso di crediti per circa 1,6 milioni. A fronte di ciò aveva registrato attivi per poco più di mezzo milione e aveva debiti a corto termine per 1,7 milioni. A fine 2014 le cose erano ulteriormente peggiorate: la perdita d’esercizio era stata di 1,6 milioni, a fronte di un capitale proprio di 200.000 franchi, e c’erano esecuzioni pendenti per 561.000 franchi, a cui se ne sono aggiunte altre per 2,1 milioni nel 2015. In tutto ciò l’imputato non solo non ha avvisato le autorità che i debiti sociali erano «manifestamente scoperti» (da cui l’accusa di cattiva gestione), ma li ha anche sottaciuti a BancaStato. Sfruttando l’«ottima reputazione della sua società», ha stretto un accordo con la banca per aumentare la linea di credito. In cambio, la banca avrebbe incassato le fatture della società emesse a enti pubblici, trattenendone il 30%. Il problema è che, fra le fatture vere, l’imputato ha girato a BancaStato anche quattro fatture false, o contestate, riuscendo così a ottenere dall’istituto oltre 420.000 franchi che non gli spettavano.

Il reato fastidioso

Ci sono, infine, gli inganni alle casse disoccupazione. Da quella di UNIA ha ottenuto a torto circa 45.000 franchi d’indennità per intemperie, da quella OCST circa 20.000 in indennità di disoccupazione per sé dopo il fallimento della società (aveva affermato di risiedere in Ticino pur abitando effettivamente in Italia, e dunque alla disoccupazione non aveva diritto). Ed è stato quest’ultimo punto che ha particolarmente infastidito il giudice Mauro Ermani: «Si può umanamente capire il suo agire per tentare di salvare la ditta - ha detto - anche se di reato si tratta. Ma è intollerabile truffare lo Stato per l’indennità di disoccupazione. L’autocertificazione è un principio basilare del nostro ordinamento (l’abbiamo visto con la COVID, dove sono stati versati miliardi sulla parola) e violarla mina il rapporto di fiducia tra Stato e cittadino».

Espulsione mancata per un soffio

«Le hanno spiegato cosa sarebbe successo se l’avesse fatto dopo il primo ottobre 2016?» ha chiesto il giudice Mauro Ermani all’imputato, a proposito dell’aver ottenuto per quasi 5 mesi un’indennità di disoccupazione che non gli spettava. «Sarebbe scattata l’espulsione obbligatoria» ha continuato. Quel giorno infatti entravano in vigore le nuove disposizioni legali relative all’espulsione, che prevedono norme più severe per gli stranieri che delinquono. Fra cui, appunto, l’espulsione obbligatoria per chi ottiene illecitamente prestazioni sociali. Quando ha smesso di beneficiarne, l’imputato? Stando all’atto d’accusa, il 30 settembre 2016. Un giorno prima.

©CdT.ch - Riproduzione riservata