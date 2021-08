Tuffi più salati per i residenti a Mendrisio, ma meno convenienti per i forestieri. Le modifiche dei prezzi d’entrata alla piscina comunale di Mendrisio a inizio estate avevano fatto discutere e ispirato due diverse interrogazioni. Testi a cui nei giorni scorsi il Municipio del capoluogo momò ha risposto, cercando di fare un po’ di chiarezza.

Anche diminuzioni

Per prima cosa l’Esecutivo prende posizione sull’aumento del costo d’entrata per i residenti da 3.50 a 4 franchi. «Questa informazione è solo parzialmente corretta, perché tale aumento riguarda esclusivamente i biglietti (singola entrata) per adulti residenti. L’interrogazione - in questo caso a porgere domande sono stati quattro consiglieri comunale de l’Alternativa) - omette di riportare che il prezzo di tutti gli altri biglietti (entrata singola) delle altre categorie di residenti (ragazzi da 7 a 15 anni, studenti e AVS/AI) è diminuito di 0,50 franchi e di 1 franco».

Il tariffario

Dopo aver fatto queste premesse il Municipio motiva i cambiamenti introdotti all’inizio di questa stagione balneare: «Nel corso dell’ultimo decennio il tariffario era diventato sempre più complicato, arrivando a contare addrittura fino a 30 tipologie di biglietti e abbonamenti. Con la nuova stagione si è deciso di revisionare, semplificare e snellire il tariffario. In questo contesto i prezzi per i biglietti singoli dei cittadini residenti sono stati arrotondati al franco intero».

Le motivazioni dietro i cambi di prezzo per i residenti sono seguite da quelle relative ai biglietti per i non residenti: «I prezzi dei biglietti per gli utenti non residenti sono stati adattati in modo da essere esattamente il doppio rispetto a quelli dei residenti. Alcuni di essi sono diminuiti, altri aumentati» (la singola entrata per adulti è passata da 9,50 a 8 franchi).

Le dieci entrate e gli abusi

Una domanda de l’Alternativa riguardava l’abolizione dell’abbonamento per 10 entrate (che costava 25 franchi) e l’aumento del costo dell’abbonamento stagionale da 60 a 80 franchi. «Alle condizioni attuali dopo 20 entrate singole il costo dell’abbonamento stagionale è completamente ammortizzato - scrive il Municipio -. Considerato che la stagione 2021 dura 97 giorni, si ritiene che il prezzo sia adeguato».

Il mini abbonamento da 10 entrate è invece stato cancellato a causa dei «numerosi abusi riscontrati. Era purtroppo prassi di molti acquistare le 10 entrate per residenti e poi farle usare anche ad amici e parenti non residenti».

Pochi lavoratori

Le modifiche del tariffario erano al centro anche di un’interrogazione inoltrata da Massimiliano Robbiani (Lega). Le sue domande - molte delle quali dai toni sarcastici e polemici - riguardavano la strategia pensata dal Municipio in relazione alle modifiche dei costi. «Questa azzeccatissima strategia è stata studiata per invogliare i frontalieri delle fabbriche vicine a frequentare la nostra piscina comunale?» si leggeva ad esempio nell’interrogazione. «Oltre la metà dell’utenza della piscina di Mendrisio è composta da non residenti - risponde l’Esecutivo -; ma le statistiche mostrano che i biglietti d’entrata sul mezzogiorno o alla sera sono poco sfruttati. È quindi deducibile che i lavoratori delle ditte di Mendrisio (indipendentemente dal domicilio) non sfruttino particolarmente la piscina comunale». Lo stabilimento tuttavia «è particolarmente apprezzato e frequentato anche dai cittadini dei Comuni limitrofi al nostro».

Record momò

In entrambe le risposte il Municipio sottolinea che paragonando il costo delle singole entrate per adulti e bambini nelle principali piscine del cantone, i prezzi di Mendrisio, con 4 e 2 franchi, sono i più convenienti.

