L’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC) di Mendrisio avrà presto un nuovo fulcro. O meglio un nuovo cuore. Perché ciò che consentirà il progetto che presto vedrà la luce a Casvegno è di creare il nuovo «centro aggregativo sociale e identitario dell’intero comparto». Lo si legge nel comunicato diffuso dal Cantone in cui si rende noto che è stato decretato il vincitore del concorso per la progettazione della nuova mensa e della piazza del comparto. «Il nuovo padiglione coniuga accoglienza, senso di riparo e continuità con l’ambiente circostante, in uno spazio che favorisce l’unione e la condivisione», si legge nel testo.