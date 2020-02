La ricostruzione di quanto accaduto, se verrà confermata dai giudici, è raccapricciante. Nel mese del dicembre del 2018 un siriano avrebbe picchiato - praticamente per un giorno intero - la figlia diciottenne. Pugni, sberle e anche un tentativo di soffocamento. L’uomo, residente nel Mendrisiotto, è stato rinviato a giudizio e - come ha anticipato la RSI - rischia fino a 5 anni di carcere. Nei suoi confronti la procuratrice pubblica Marisa Alfier, titolare dell’inchiesta, ha infatti avanzato le accuse di tentato omicidio, lesioni semplici, vie di fatto, coazione e violazione del dovere di assistenza ed educazione. L’uomo, in carcere da più di un anno (si trova in regime di espiazione anticipata della pena), è accusato di aver maltrattato anche altri membri della famiglia: la moglie e un figlio. L’episodio più grave sarebbe accaduto appunto il 26 dicembre del 2018. La figlia diciottenne gli avrebbe mostrato un anello di fidanzamento e lui, contrariato e ritenendola troppo giovane per sposarsi, avrebbe iniziato a colpirla con calci, pugni e schiaffi.