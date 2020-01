Oltre San Gottardo e lungo l’arco alpino sono tuttora molto diffuse. Dove la vita della popolazione è imprescindibilmente legata all’utilizzo della terra e all’allevamento l’arrivo della primavera è infatti un evento atteso come nessun altro.

Le tradizioni per scacciare l’inverno e il folklore che le caratterizza non sono però un’esclusiva delle regioni di montagna della Svizzera tedesca. Ne esistono anche a sud delle Alpi, ma con lo scorrere del tempo molte di esse sono state abbandonate. E ne esiste una anche nel Mendrisiotto, seppur rispetto al passato ne sopravviva soltanto una minima parte.

I blocchi di via ai Grotti

Stiamo parlando della tradizione de Ul Genee a Rancate: un fantoccio che rappresenta il mese di gennaio – da cui prende il nome – che viene tradizionalmente appeso (impiccato) nel centro del paese, accompagnato da una frase satirica riguardante qualcosa che ha contraddistinto la vita del quartiere mendrisiense nel recente passato. Quest’anno la satira è dedicata agli ormai famosi blocchi di cemento in via ai Grotti, posati per incentivare gli automobilisti a rispettare il limite di velocità di 30 chilometri orari ma, a quanto sembra, responsabili di più di un incidente.

Niente più corteo rumoroso

La presenza del fantoccio nel nucleo del paese nel corso del mese di gennaio è però l’unica parte della tradizione a resistere ancora, ad occuparsene è un gruppo di ignoti abitanti del paese. Ciò che tradizionalmente accadeva ogni anno l’ultimo giorno di gennaio grazie soprattutto ai bambini delle scuole è infatti solo un ricordo. Il rumoroso corteo dei giovani - muniti di pentole, campanacci e altri oggetti per «bandir gennaio» - lungo le vie del paese non viene infatti organizzato da diversi anni. Alla testa della rumorosa sfilata vi era tradizionalmente Ul Genee, che veniva accompagnato nel suo ultimo viaggio, verso un rogo organizzato vicino alle scuole. La credenza voleva che con Ul Genee, bruciato da un fuoco purificatore, se ne andasse il freddo dell’inverno, per lasciare spazio alla nuova stagione.

C’è posta da Ul Genee

Quest’anno la presenza del fantoccio a Rancate ha ormai le ore contate. Il Genee però non è «morto», nei giorni scorsi ci ha infatti scritto una lettera in redazione: un appello a non lasciarlo morire definitivamente e a riportare in vita la tradizione nella sua integralità. Per sapere se sarà ascoltato bisognerà attendere almeno un anno

©CdT.ch - Riproduzione riservata