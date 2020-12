Fiducia malgrado il deficit, con un auspicio condiviso: ottimizzare la comunicazione tra Municipio e Consiglio comunale, magari incontrandosi di più a livello commissionale. Perché il confronto e l’approfondimento sono necessari per ottimizzare e risanare le finanze comunali e capire come e dove ridurre le spese, insieme. L’obiettivo del Municipio di Mendrisio infatti è questo, anche se il Preventivo 2021 non contiene ancora una proposta di risanamento. Ma l’esercizio sarà fatto, anche con l’aiuto di un consulente esterno, lo ha annunciato questa sera il Municipio durante la seduta di Consiglio comunale tenutasi al Mercato coperto. «Tagliare in questa fase potrebbe creare dei danni», ha detto il sindaco Samuele Cavadini. «Non vogliamo che dopo la pandemia i costi che dovremo sopportare superino i valori che avremmo potuto investire adesso», ha invece detto il capodicastero Finanze Manuel Aostalli, ripetendo due volte «memento audere semper» («ricorda di osare sempre») e difendendo anche gli investimenti previsti il prossimo anno.

Il Preventivo 2021 è fortemente condizionato dal coronavirus. Il disavanzo previsto è di quasi 6,5 milioni di franchi, di cui 4 milioni legati alle ripercussioni della crisi sanitaria in corso. Il messaggio è stato accolto da tutti i gruppi, ma la discussione, come anticipato, non è mancata. In fondo una spaccatura c’era stata già in sede commissionale. «Tutti i commissari condividono la preoccupazione per un disavanzo importante - si leggeva nel rapporto della Gestione -, ma ci sono divergenze sul come la situazione vada affrontata». Da una parte c’è chi ritiene «che il Municipio non abbia fatto alcuno sforzo per contenere la spesa», dall’altra «chi invece ritiene che a questo punto risparmiare significhi ridurre o tagliare servizi alla popolazione».