Continua il successo in Ticino, e con lui l’espansione, del progetto Swing the World, che ha portato all’installazione di svariate altalene in punti particolarmente suggestivi e panoramici del nostro cantone. E per la prima volta un’altalena trova posto nel Mendrisiotto, per la precisione sul Monte Generoso.

Da alcuni giorni in vetta alla montagna, a pochi passi dal Fiore di pietra, è infatti presente un’altalena Swing the World. «Quando uno dei punti più panoramici del Ticino, il Monte Generoso, incontra l’altalena Swing the World, allora ecco che l’impulso di salire sulla tavoletta di legno, di dondolarsi, di respirare aria pura, di sentirsi tutt’uno con il paesaggio mozzafiato a 360 gradi tra la più suggestiva catena delle Alpi, i laghi di Lugano e il Maggiore, la Valle di Muggio e la Pianura Padana lombarda, diventa davvero incontrollabile ed irrefrenabile», si legge in una nota.

Swing the World è un progetto concepito in pieno lockdown da una coppia di giovani influencer ticinesi, la grafica Elisa Cappelletti e il videomaker Fabio Balassi. Le loro altalene ormai sono presenti un po’ in tutto il cantone. Per sapere dove trovarle basta visitare il sito www.swingtheworld.ch.

©CdT.ch - Riproduzione riservata