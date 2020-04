«Ci rendiamo benissimo conto che il contenuto di questa lettera è di quelli che non avremmo mai voluto scrivere, soprattutto per coloro che traggono gran parte del proprio reddito dalla viticoltura. Ma non possiamo nasconderci dietro una foglia di vite, perché non si può sottovalutare la gravità della situazione e far finta di niente». È così che si chiude la missiva inviata negli scorsi giorni dal Consiglio d’amministrazione della Cantina Sociale di Mendrisio ai suoi soci. Una lettera in cui si conferma che la struttura attraversa un nuovo periodo di crisi. Già in difficoltà nel 2019 - quando si decise di pagare l’uva ai fornitori in due rate - ora l’emergenza coronavirus ha ulteriormente complicato la situazione. La vendemmia 2019 infatti doveva essere saldata, oltre alla rata di dicembre,...