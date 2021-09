Il parco di Villa Argentina ha fatto un altro piccolo ma deciso passo verso il suo futuro. Dopo il «passo importante» - così lo aveva definito il sindaco Samuele Cavadini - fatto da Mendrisio con la presentazione del messaggio per l’acquisizione della parte alta del pregiato comparto per un costo di circa 8 milioni di franchi, nei giorni scorsi l’iter ha superato un altro ostacolo non indifferente.