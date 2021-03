Fino al 23 marzo è in pubblicazione all’Ufficio tecnico di Mendrisio una domanda di costruzione delle compagnie Salt, Swisscom e Sunrise per l’innalzamento di una antenna per la telefonia mobile altra 35 metri. Potrebbe sorgere vicino ai campi da tennis sul terreno di proprietà dell’Associazione tennis Montagna. All’orizzonte si profilano però diverse opposizioni. Per un progetto analogo risalente al febbraio del 2021, poi ritirato, erano state circa 40, per lo più avanzate da abitanti della zona.