Il difficile periodo di pandemia ha fatto riscoprire a molti talune bellezze non lontane da noi. Così è stato per il Parco delle gole della Breggia, un’area naturale protetta d’importanza nazionale di 150 ettari nei comuni di Balerna, Castel San Pietro, Morbio Inferiore e Breggia. Un vero polmone verde a due passi dal trafficato Basso Mendrisiotto. Per far sì che questa area di svago possa proporsi al meglio come tale, nel pieno rispetto della natura, occorre però un direttore a tempo pieno. La funzione sarà così esercitata dal 1. settembre da Andrea Stella che subentra al dimissionario Marco Torriani che per 5 anni si è prodigato, con successo, a tempo parziale. Come ha spiegato ieri il presidente della Fondazione Parco delle gole della Breggia Fabio Bianchi – affiancato dal membro Luigi Rigamonti e dal presidente storico Peter Flückiger – Stella è stato scelto fra una rosa di 18 validi candidati. «Cercherò di proteggere al meglio il parco, valorizzando la natura e gestendo in modo sostenibile le aree di svago e di rigenerazione» ha affermato il neodirettore, 42 anni, geologo diplomato al Politecnico di Zurigo e domiciliato a Novazzano.