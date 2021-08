Nel Ceresio è spuntata un’isola. Si trova nella zona della foce del Laveggio e non è una strana conseguenza del maltempo degli scorsi giorni (o frutto della nostra fantasia). È di natura artificiale e si inserisce nell’ambito di un grande e importante cantiere in corso da alcune settimane.

Le rotaie nell’acqua

Nell’area della foce del Laveggio operai e mezzi industriali di diverse ditte specializzate sono all’opera da qualche tempo. Non è però facile capire cosa stiano facendo. Il cantiere che è stato allestito non è infatti di facile comprensione e per molti le opere in corso restano piuttosto misteriose.

Prima sono comparsi dei grandi tubi gialli su un terreno a lato del fiume, all’altezza del Palasangiorgio di Riva San Vitale. Poi sono iniziate le operazioni alla foce, che hanno portato...