Alla loro silenziosa, eterea presenza ci siamo da tempo abituati. E da qualche giorno sono tornati con maggior frequenza, dopo le settimane di stop forzato imposto dal coronavirus, a colorare l’orizzonte sopra i monti Generoso e San Giorgio: gli appassionati di parapendio sono di nuovo liberi di vivere la loro passione, non senza alcune novità.

«L’11 maggio abbiamo potuto ripartire con l’attività scolastica, colpita dal “lockdown” il 20 marzo», ci spiega Franco Kessel, co-fondatore della scuola di Capolago Pink Baron e membro del comitato direttivo della Federazione svizzera di volo libero. Un passo sicuramente «positivo» nonostante la lunga serie di restrizioni che l’accompagnano. Soprattutto in ambito logistico: tra volantini illustrativi e liste per la tracciabilità, la mole di lavoro è aumentata sensibilmente. Con risvolti molto concreti: nel pullmino che trasporta gli allievi (una ventina in tutto) al sito di atterraggio o a quello di decollo, per esempio, i passeggeri consentiti sono al massimo quattro (più l’autista), e tutti devono indossare la mascherina. Inoltre, «ci limita tanto il poter convocare solo tre allievi alla volta: è necessario fare dei gruppi e prevedere orari differenti per ognuno di questi gruppi», prosegue il nostro interlocutore. Con un conseguente calo dei voli realizzabili nell’arco di una mattinata. A ciò si aggiunge l’impossibilità di usufruire degli impianti di risalita, che a sua volta genera fatica, in caso di «scarpinata», o produce alternative altrettanto valide (pullmino). «Sarebbe bello se gli impianti riaprissero presto, anche per il turismo in generale», commenta lo sportivo, che solca i cieli da quasi 34 anni.

«Gli allievi sono entusiasti di aver ripreso», rileva d’altra parte l’esperto istruttore. E, come sempre accade, se una parte di essi dimostra di aver compreso la portata del problema e, di conseguenza, rispetta le regole, un’altra invece deve essere ripresa, «non necessariamente i più giovani». Da segnalare inoltre che i voli biposto sono ancora vietati almeno fino all’8 giugno. E questo cambia ulteriormente le carte in tavola: «Prima potevamo organizzare voli in doppio prima di accompagnare gli allievi alle fasi successive; ora questo non è più possibile». Uno «stravolgimento» didattico che segna l’inesorabile ritorno a una ventina di anni fa (e oltre).

«Fate sempre attenzione»

E chi è già in possesso del brevetto? Se nelle scorse settimane volare era stato sconsigliato per non andare ad aggravare, in caso di incidente, la situazione negli ospedali, oggi tale raccomandazione è venuta a cadere: «Si consiglia comunque di fare molta attenzione, non creando - e questo è imperativo - assembramenti di oltre cinque persone». Una regola, questa, che stando alle informazioni di Kessel risulta essere poco rispettata oltralpe.

Occhi puntati su Berna

Può riprendere, dopo la pausa obbligata, anche l’organizzazione degli esami: le prime verifiche teoriche saranno dopo l’8 giugno, a condizione che nei locali «prescelti» ogni singolo candidato possa disporre di dieci metri quadri. Quanto agli esami pratici, la speranza è di ripartire verso la metà di giugno; ma «tutto dipenderà dalla possibilità di usufruire degli impianti di risalita e dal numero di persone che potranno essere ammesse all’esame».

Occhi puntati, ora, sulle prossime decisioni delle autorità federali: «Tutto diventerebbe più semplice se il numero massimo di persone che possono ritrovarsi passasse da cinque a quindici-venti», osserva il co-fondatore della Pink Baron. Che non ha mai smesso di provare piacere nell’insegnare e nel tramandare questa pratica sportiva, nel fare volare i suoi allievi. Allievi che possono avere 16-18 anni come 70: «Solitamente c’è di tutto: è il bello del parapendio, raggruppa tutte la fasce d’età, tutte le professioni e tutti i ceti sociali. Si è tutti uguali, con un’unica passione: il volo».

