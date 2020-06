Non c’è un posto migliore del Palapenz per decidere il futuro del Palapenz. Leggendo la convocazione della seduta del Consiglio comunale di Chiasso in programma martedì si potrebbe pensare che c’è lo zampino del destino. A causa del coronavirus la seduta si terrà infatti al Palapenz. E il nome del centro sportivo e per eventi chiassese è presente una seconda volta nella convocazione. Tra i messaggi all’ordine del giorno c’è infatti anche quello da oltre 5,5 milioni di franchi per la ristrutturazione della struttura. Un progetto di cui nel recente passato si è parlato parecchio e atteso da molti, visto che l’edificio necessita di interventi di ammodernamento ed ha anche problemi strutturali.

Il voto sull’importante messaggio però non ci sarà. I commissari della Gestione e dell’Edilizia che stanno...